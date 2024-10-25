Дом ада: Исследователи потустороннего (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Дом ада: Исследователи потустороннего
Дом ада: Исследователи потустороннего
7.52023, Hell House LLC Origins: The Carmichael Manor
Ужасы94 мин18+

Дом ада: Исследователи потустороннего (фильм, 2023)

О фильме

Жуткое расследование смертей трех молодых людей, погибших во время поездки в проклятый особняк. Хоррор «Дом ада: Исследователи потустороннего» — фильм, снятый в формате мокьюментари, раскрывающий предысторию культовой франшизы.

В руки документалиста Брэдли Мойнэхэна попадает запись, сделанная его подругой Марго Бентли, погибшей при загадочных обстоятельствах. Некоторое время назад она вместе с партнершей Ребеккой Викерс и братом Чейзом отправилась в особняк, о котором ходили мрачные слухи. Члены семьи Кармайклов, которая жила здесь в 1980-е, были либо убиты, либо таинственным образом пропали. Приехав на место, троица исследователей оказывается втянута в жуткую игру, организованную печально известным культом Эндрю Талли.

Какая судьба ждет героев, расскажет фильм «Дом ада: Исследователи потустороннего» 2023 года.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb