Дом ада 2: Отель «Абаддон» (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Дом ада 2: Отель «Абаддон»
7.92018, Hell House LLC II: The Abaddon Hotel
Ужасы86 мин18+

О фильме

Митчелл, единственный выживший член съемочной команды Дайан Грейвз, возвращается на место трагических событий с журналистами, чтобы раздобыть неопровержимые доказательства произошедшего. Хоррор «Дом ада 2: Отель "Абаддон"» — фильм 2018 года, погружающийся в мифологию культа Эндрю Талли.

Выбравшись из отеля «Абаддон», где погибли его друзья, Митчелл Кавана сталкивается с недоверием общественности. На шоу, посвященном трагедии съемочной группы Дайан Грейвз, он не может убедить экспертов, что отснятый в проклятом отеле материал подлинный. Позже с Митчеллом связывается команда блогеров-журналистов, возглавляемая Джессикой Фокс. Они надеются прославиться за счет раскрученной истории и убеждают Митчелла помочь им проникнуть в «Абаддон», чтобы раз и навсегда разобраться, что происходит внутри. Они не знают, что для них уже расставлена ловушка.

Смогут ли они выжить, расскажет фильм «Дом ада 2: Отель "Абаддон"» 2018 года

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb