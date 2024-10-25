Дом ада 2: Отель «Абаддон» (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Митчелл, единственный выживший член съемочной команды Дайан Грейвз, возвращается на место трагических событий с журналистами, чтобы раздобыть неопровержимые доказательства произошедшего. Хоррор «Дом ада 2: Отель "Абаддон"» — фильм 2018 года, погружающийся в мифологию культа Эндрю Талли.



Выбравшись из отеля «Абаддон», где погибли его друзья, Митчелл Кавана сталкивается с недоверием общественности. На шоу, посвященном трагедии съемочной группы Дайан Грейвз, он не может убедить экспертов, что отснятый в проклятом отеле материал подлинный. Позже с Митчеллом связывается команда блогеров-журналистов, возглавляемая Джессикой Фокс. Они надеются прославиться за счет раскрученной истории и убеждают Митчелла помочь им проникнуть в «Абаддон», чтобы раз и навсегда разобраться, что происходит внутри. Они не знают, что для них уже расставлена ловушка.



Смогут ли они выжить, расскажет фильм «Дом ада 2: Отель "Абаддон"» 2018 года.


