Доля ангелов
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Доля ангелов

Доля ангелов (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.22012, The Angels' Share
Драма, Комедия97 мин18+

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О фильме

Глазго. Молодой отец семейства Робби хочет навсегда расстаться со своим криминальным прошлым, но у него ничего не получается. В очередном деле Робби удается избежать тюрьмы, но его отправляют на принудительные работы. Ему и его новым товарищам Рино, Альберту и Мо назначают наставника Гарри, который втайне обучает их искусству дегустации виски.

Страна
Великобритания, Италия, Франция, Бельгия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доля ангелов»