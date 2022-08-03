Доля ангелов (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.22012, The Angels' Share
Драма, Комедия97 мин18+
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О фильме
Глазго. Молодой отец семейства Робби хочет навсегда расстаться со своим криминальным прошлым, но у него ничего не получается. В очередном деле Робби удается избежать тюрьмы, но его отправляют на принудительные работы. Ему и его новым товарищам Рино, Альберту и Мо назначают наставника Гарри, который втайне обучает их искусству дегустации виски.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- КЛРежиссёр
Кен
Лоуч
- ПБАктёр
Пол
Брэнниган
- ШРАктриса
Шиван
Рейли
- ДХАктёр
Джон
Хеншоу
- ГМАктёр
Гари
Мейтленд
- УРАктёр
Уильям
Руэйн
- ЖРАктриса
Жасмин
Риггинс
- СДАктёр
Скотт
Даймонд
- СКАктёр
Скотт
Кайл
- НЛАктёр
Нил
Липер
- ДКАктёр
Джеймс
Кэйси
- ПЛСценарист
Пол
Лаверти
- РОПродюсер
Ребекка
О’Брайэн
- ПКПродюсер
Паскаль
Кошето
- ВМПродюсер
Венсан
Мараваль
- КМХудожница
Кэрол
Миллер
- ДММонтажёр
Джонатан
Моррис
- РРОператор
Робби
Райан
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон