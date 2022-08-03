Глазго. Молодой отец семейства Робби хочет навсегда расстаться со своим криминальным прошлым, но у него ничего не получается. В очередном деле Робби удается избежать тюрьмы, но его отправляют на принудительные работы. Ему и его новым товарищам Рино, Альберту и Мо назначают наставника Гарри, который втайне обучает их искусству дегустации виски.

