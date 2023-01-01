Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу
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Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу

Фильм Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу

1963, Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb
Комедия, Фантастика12+
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О фильме

Одержимый мыслью, что коммунисты намереваются украсть у американцев их «бесценные телесные соки», командир военно-воздушной базы генерал Джек Д. Риппер посылает эскадрилью бомбардировщиков с ядерным оружием бомбить СССР. Президент США Маффли пытается спасти положение — он собирает своих советников, включая доблестного генерала Тергидсона и прикованного к инвалидной коляске бывшего нацистского ученого доктора Стрейнджлава.

Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу покупка билетов в кино онлайн

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Фантастика, Триллер
Качество
Full HD

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Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»