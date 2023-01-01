Фильм Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу
1963, Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb
Комедия, Фантастика12+
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О фильме
Одержимый мыслью, что коммунисты намереваются украсть у американцев их «бесценные телесные соки», командир военно-воздушной базы генерал Джек Д. Риппер посылает эскадрилью бомбардировщиков с ядерным оружием бомбить СССР. Президент США Маффли пытается спасти положение — он собирает своих советников, включая доблестного генерала Тергидсона и прикованного к инвалидной коляске бывшего нацистского ученого доктора Стрейнджлава.
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу покупка билетов в кино онлайн
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Фантастика, Триллер
КачествоFull HD
Рейтинг
Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»
- СКРежи�ссёр
Стэнли
Кубрик
- ПСАктёр
Питер
Селлерс
- ТРАктриса
Трейси
Рид
- ДКАктёр
Джек
Крили
- ПБАктёр
Питер
Булл
- КУАктёр
Кинен
Уинн
- СПАктёр
Слим
Пикенс
- ДКАктёр
Джордж
К. Скотт
- ФБАктёр
Фрэнк
Берри
- Актёр
Джеймс
Эрл Джонс
- ТССценарист
Терри
Саузерн
- СКСценарист
Стэнли
Кубрик
- СКПродюсер
Стэнли
Кубрик
- ЛМПродюсер
Ли
Майнофф
- ПМХудожник
Питер
Мартон
- КАХудожник
Кен
Адам
- ЭХМонтажёр
Энтони
Харви
- ЛДКомпозитор
Лори
Джонсон