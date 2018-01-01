Wink
Детям
Догони ветер
Актёры и съёмочная группа фильма «Догони ветер»

Режиссёры

Борис Аблынин

Режиссёр

Сценаристы

Семён Лунгин

Сценарист
К. Ушинский

Сценарист

Продюсеры

Глеб Ковров

Продюсер

Монтажёры

Надежда Трещёва

Монтажёр

Композиторы

Александр Градский

Композитор