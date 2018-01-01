Wink
Дочь землекопа
Актёры и съёмочная группа фильма «Дочь землекопа»

Режиссёры

Марсель Паньоль

Marcel Pagnol
Режиссёр

Актёры

Ремю

Raimu
АктёрPascal Amoretti
Фернандель

Fernandel
АктёрFélipe Rambert
Жозетт Дэй

Josette Day
АктрисаPatricia Amoretti
Лин Норо

Line Noro
АктрисаMarie Mazel
Жорж Грэй

Georges Grey
АктёрJacques Mazel
Фернан Шарпен

Fernand Charpin
АктёрAndré Mazel
Милли Мэтис

Milly Mathis
АктрисаNathalie
Роберте Арно

Roberte Arnaud
АктрисаRoberte Amoretti
Рэймонд

Raymonde
АктрисаÉléonore Amoretti
Трэмел

Tramel
АктёрMaxime Exbrayat - le garçon de café
Шарль Блаветт

Charles Blavette
АктёрLe teinturier
Люсьен Калламан

Lucien Callamand
АктёрLe colonel aviateur
Жан Эзе

Jean Heuzé
АктёрLe capitaine-aviateur

Сценаристы

Марсель Паньоль

Marcel Pagnol
Сценарист
Херман Дж. Вейнберг

Herman G. Weinberg
Сценарист

Продюсеры

Марсель Паньоль

Marcel Pagnol
Продюсер

Операторы

Вилли Факторович

Willy Faktorovitch
Оператор

Композиторы

Венсан Скотто

Vincent Scotto
Композитор