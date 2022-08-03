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2012, Bruchim Habayim ve... Mishtatfim Betzaarchem
Комедия, Исторический26 мин18+
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О фильме
1991 год. Еврейская семья: папа, мама и 11-летний мальчик и старенькая тетя мамы репатриируются в Израиль из Советского Союза. За минуту до того, как приземляются в Израиле, тетя умирает. И получается, что она так и не вернулась на землю предков и по закону не может получить израильского гражданства. А без гражданства нет похорон.
СтранаИзраиль
ЖанрКомедия, Исторический, Драма, Короткометражка
Время26 мин / 00:26
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.7 IMDb