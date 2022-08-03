1991 год. Еврейская семья: папа, мама и 11-летний мальчик и старенькая тетя мамы репатриируются в Израиль из Советского Союза. За минуту до того, как приземляются в Израиле, тетя умирает. И получается, что она так и не вернулась на землю предков и по закону не может получить израильского гражданства. А без гражданства нет похорон.

