Добро пожаловать, мистер Маршалл (фильм, 1953) смотреть онлайн
1953, Bienvenido Mister Marshall
Комедии75 мин18+
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Сюжет
История, произошедшая в небольшом испанском городе Вильяр дель Рио, жители которого узнают о приезде американских дипломатов и начинают готовиться к приему ради того, чтобы поразить своих гостей в надежде получить помощь по плану Маршалла.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ЛГРежиссёр
Луис
Гарсия Берланга
- ЛСАктриса
Лолита
Севилья
- ММАктёр
Маноло
Моран
- ХИАктёр
Хосе
Исберт
- АРАктёр
Альберто
Ромеа
- ЭКАктриса
Эльвира
Кинтилья
- ЛПАктёр
Луис
Перес де Леон
- ФФАктёр
Феликс
Фернандес
- ФААктёр
Фернандо
Агирре
- ХРАктёр
Хоакин
Роа
- НДАктёр
Николас
Д. Перчикот
- ХАСценарист
Хуан
Антонио Бардем
- ЛГСценарист
Луис
Гарсия Берланга
- ММСценарист
Мигель
Миура
- АМАктриса дубляжа
Антонина
Маркова
- Актёр дубляжа
Евгений
Весник
- АВАктёр дубляжа
Аркадий
Вовси
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Кельберер
- ГВАктриса дубляжа
Галина
Водяницкая
- ФКХудожник
Франсиско
Кане