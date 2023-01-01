Добро пожаловать, мистер Маршалл
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Добро пожаловать, мистер Маршалл

Добро пожаловать, мистер Маршалл (фильм, 1953) смотреть онлайн

1953, Bienvenido Mister Marshall
Комедии75 мин18+

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Сюжет

История, произошедшая в небольшом испанском городе Вильяр дель Рио, жители которого узнают о приезде американских дипломатов и начинают готовиться к приему ради того, чтобы поразить своих гостей в надежде получить помощь по плану Маршалла.

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Информация

Страна
Испания
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Добро пожаловать, мистер Маршалл»

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