Wink
Фильмы
До свидания
Актёры и съёмочная группа фильма «До свидания»

Актёры и съёмочная группа фильма «До свидания»

Актёры

Ева Нюрнберг

Ева Нюрнберг

Eva Nürnberg
АктрисаElena
Юрген Ф. Шмид

Юрген Ф. Шмид

Jürgen F. Schmid
Актёр

Продюсеры

Крыстю Ламбев

Крыстю Ламбев

Krastyo Lambev
Продюсер