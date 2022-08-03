До первого снега (фильм, 2006) смотреть онлайн
О фильме
Пока чинили машину Джимми, так некстати сломавшуюся посреди дороги, он, чтобы скоротать время, решил зайти к старику-предсказателю. От него Джимми узнал, что вскоре дела его пойдут в гору, а самому ему суждено умереть — сразу после того, как выпадет первый снег. Джимми не воспринял слова старика всерьез, но каково же было его смятение, когда предсказания начали сбываться! И поскольку температура неуклонно понижается, он не может не думать о самом главном и зловещем пророчестве…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- МФРежиссёр
Марк
Фергус
- Актёр
Гай
Пирс
- Актриса
Пайпер
Перабо
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ДБАктриса
Джеки
Барроуз
- Актёр
Шей
Уигэм
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- Актёр
Рик
Гонсалес
- Актёр
Адам
Скотт
- СМАктёр
Стивен
Майкл Кесада
- НБАктёр
Николас
Бэллас
- МФСценарист
Марк
Фергус
- ХОСценарист
Хоук
Остби
- ШФПродюсер
Шон
Ферст
- МАХудожник
Марк
Алан Дюран
- ЛПХудожница
Лали
Пур
- ИОХудожница
Илэйн
О’Доннелл
- ДКМонтажёр
Джей
Кэссиди
- ЭАОператор
Эрик
Алан Эдвардс
- КМКомпозитор
Клифф
Мартинес