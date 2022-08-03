До первого снега (фильм, 2006) смотреть онлайн

Пока чинили машину Джимми, так некстати сломавшуюся посреди дороги, он, чтобы скоротать время, решил зайти к старику-предсказателю. От него Джимми узнал, что вскоре дела его пойдут в гору, а самому ему суждено умереть — сразу после того, как выпадет первый снег. Джимми не воспринял слова старика всерьез, но каково же было его смятение, когда предсказания начали сбываться! И поскольку температура неуклонно понижается, он не может не думать о самом главном и зловещем пророчестве…

