До первого снега (фильм, 2006) смотреть онлайн

6.82006, First Snow
Триллер, Драма97 мин18+

О фильме

Пока чинили машину Джимми, так некстати сломавшуюся посреди дороги, он, чтобы скоротать время, решил зайти к старику-предсказателю. От него Джимми узнал, что вскоре дела его пойдут в гору, а самому ему суждено умереть — сразу после того, как выпадет первый снег. Джимми не воспринял слова старика всерьез, но каково же было его смятение, когда предсказания начали сбываться! И поскольку температура неуклонно понижается, он не может не думать о самом главном и зловещем пророчестве…

Страна
Германия, США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

