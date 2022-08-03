Дневники COVID-19. Нью-Йорк (фильм, 2021) смотреть онлайн

Документальный проект, показывающий, как Америка пережила первую волну эпидемии коронавируса. «Дневники COVID-19. Нью-Йорк» — это пять историй разных молодых режиссеров, которые записывали на камеру свои чувства во время тревожного локдауна. Хрупкий и очень проникновенный портрет страны, охваченной беспокойством перед сметающей все на своем пути эпидемией чужой опыт, который легко понять и принять. Смотрите фильм «Дневники COVID-19. Нью-Йорк» в подписке Amediateka на Wink.

