7.82021, Covid Diaries NYC
Документальный37 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Дневники COVID-19. Нью-Йорк (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Документальный проект, показывающий, как Америка пережила первую волну эпидемии коронавируса. «Дневники COVID-19. Нью-Йорк» — это пять историй разных молодых режиссеров, которые записывали на камеру свои чувства во время тревожного локдауна. Хрупкий и очень проникновенный портрет страны, охваченной беспокойством перед сметающей все на своем пути эпидемией чужой опыт, который легко понять и принять. Смотрите фильм «Дневники COVID-19. Нью-Йорк» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время37 мин / 00:37
Рейтинг
4.3 IMDb