Дневник лесбиянки
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Дневник лесбиянки

Дневник лесбиянки (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.82009, Eloïse
Драмы, Мелодрамы92 мин18+

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Сюжет

Азиа, 18-летняя девушка, находится в больнице в коматозном состоянии. Еe мать и еe бойфренд, Натаниэль, заботятся о ней. Понемногу мы увидим события, которые привели Азию в больницу, отношения с матерью, подругами и бойфрендом, и особенно с Элоизой, загадочной девушкой, которая покажет ей новый мир чувств…

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Информация

Страна
Испания
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дневник лесбиянки»

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