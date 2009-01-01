Дневник лесбиянки (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.82009, Eloïse
Драмы, Мелодрамы92 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Азиа, 18-летняя девушка, находится в больнице в коматозном состоянии. Еe мать и еe бойфренд, Натаниэль, заботятся о ней. Понемногу мы увидим события, которые привели Азию в больницу, отношения с матерью, подругами и бойфрендом, и особенно с Элоизой, загадочной девушкой, которая покажет ей новый ми�р чувств…
Дневник лесбиянки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ХГРежиссёр
Хесус
Гарай
- ДГАктриса
Диана
Гомес
- АКАктриса
Ариадна
Каброль
- ЛКАктриса
Лаура
Конехеро
- БСАктёр
Бернат
Саумелл
- КМАктриса
Каролина
Монтойя
- ММАктриса
Миранда
Макаров
- НОАктриса
Нурия
Оста
- ЭФАктёр
Эдуард
Фарело
- ХМАктёр
Хауме
Мадаула
- ПХАктёр
Пау
Херреро
- ХАПродюсер
Хосе
Антонио Перес Хинер
- МВХудожница
Мэриэн
Варела
- ХФХудожник
Хоакин
Фандос
- АРМонтажёр
Анастаси
Ринос
- КГОператор
Карлес
Гуси
- КККомпозитор
Карлес
Касес