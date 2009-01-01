Дневник лесбиянки (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Азиа, 18-летняя девушка, находится в больнице в коматозном состоянии. Еe мать и еe бойфренд, Натаниэль, заботятся о ней. Понемногу мы увидим события, которые привели Азию в больницу, отношения с матерью, подругами и бойфрендом, и особенно с Элоизой, загадочной девушкой, которая покажет ей новый ми�р чувств…



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