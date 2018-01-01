Wink
Дневная красавица
Актёры и съёмочная группа фильма «Дневная красавица»

Режиссёры

Луис Бунюэль

Luis Buñuel
Режиссёр

Актёры

Катрин Денёв

Catherine Deneuve
АктрисаSéverine Serizy / Belle de Jour
Жан Сорель

Jean Sorel
Актёр
Мишель Пикколи

Michel Piccoli
АктёрHenri Husson
Женевьев Паж

Geneviève Page
Актриса
Пьер Клеманти

Pierre Clémenti
Актёр
Франсуаза Фабиан

Françoise Fabian
АктрисаCharlotte
Маша Мериль

Macha Méril
АктрисаRenee (в титрах: Macha Meril)
Мюни

Muni
Актриса
Мария Латур

Maria Latour
Актриса
Клод Серваль

Claude Cerval
Актёр
Мишель Шаррель

Michel Charrel
Актёр
Иска Кхан

Iska Khan
Актёр
Бернар Мюссон

Bernard Musson
Актёр
Марсель Шарве

Marcel Charvey
Актёр
Франсуа Мэтр

François Maistre
Актёр
Франсиско Рабаль

Francisco Rabal
Актёр
Жорж Маршаль

Georges Marchal
Актёр
Франсис Бланш

Francis Blanche
Актёр
Аделаид Бласкез

Adélaïde Blasquez
Актриса
Стефан Буи

Stéphane Bouy
Актёр
Доминик Дандриё

Dominique Dandrieux
Актриса
Альберт Домергу

Albert Daumergue
Актёр
Д. Де Розевиль

Debut de Roseville
Актёр
Марк Эйро

Marc Eyraud
Актёр
Бернар Фрессон

Bernard Fresson
Актёр
Пьер Марке

Pierre Marcay
Актёр
Брижит Парментье

Brigitte Parmentier
Актриса
Антонио Пассалия

Antonio Passalia
Актёр
Клод Салез

Claude Salez
Актёр
Доминик Саваж

Dominique Sauvage
Актриса
Пьер Водье

Pierre Vaudier
Актёр

Сценаристы

Жозеф Кессель

Joseph Kessel
Сценарист
Луис Бунюэль

Luis Buñuel
Сценарист
Жан-Клод Каррьер

Jean-Claude Carrière
Сценарист

Продюсеры

Раймон Хаким

Raymond Hakim
Продюсер
Робер Хаким

Robert Hakim
Продюсер

Операторы

Саша Вьерни

Sacha Vierny
Оператор