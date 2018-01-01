WinkФильмыДневная красавицаАктёры и съёмочная группа фильма «Дневная красавица»
Актёры и съёмочная группа фильма «Дневная красавица»
Режиссёры
Актёры
АктрисаSéverine Serizy / Belle de Jour
Катрин ДенёвCatherine Deneuve
Актёр
Жан СорельJean Sorel
АктёрHenri Husson
Мишель ПикколиMichel Piccoli
Актриса
Женевьев ПажGeneviève Page
Актёр
Пьер КлемантиPierre Clémenti
АктрисаCharlotte
Франсуаза ФабианFrançoise Fabian
АктрисаRenee (в титрах: Macha Meril)
Маша МерильMacha Méril
Актриса
МюниMuni
Актриса
Мария ЛатурMaria Latour
Актёр
Клод СервальClaude Cerval
Актёр
Мишель ШаррельMichel Charrel
Актёр
Иска КханIska Khan
Актёр
Бернар МюссонBernard Musson
Актёр
Марсель ШарвеMarcel Charvey
Актёр
Франсуа МэтрFrançois Maistre
Актёр
Франсиско РабальFrancisco Rabal
Актёр
Жорж МаршальGeorges Marchal
Актёр
Франсис БланшFrancis Blanche
Актриса
Аделаид БласкезAdélaïde Blasquez
Актёр
Стефан БуиStéphane Bouy
Актриса
Доминик ДандриёDominique Dandrieux
Актёр
Альберт ДомергуAlbert Daumergue
Актёр
Д. Де РозевильDebut de Roseville
Актёр
Марк ЭйроMarc Eyraud
Актёр
Бернар ФрессонBernard Fresson
Актёр
Пьер МаркеPierre Marcay
Актриса
Брижит ПарментьеBrigitte Parmentier
Актёр
Антонио ПассалияAntonio Passalia
Актёр
Клод СалезClaude Salez
Актриса
Доминик СаважDominique Sauvage
