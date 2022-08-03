Дитя Осириса
Wink
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Дитя Осириса
6.72016, OSIRIS CHILD
Ужасы, Триллер94 мин18+

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Дитя Осириса (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

Колонизация космоса людьми идeт полным ходом. На далeкой планете лейтенант Кейн несeт службу, и его дочь никогда не видела Земли. Там же проводятся некие эксперименты, и когда расплодившихся чудовищ становится слишком много, генерал решает уничтожить на планете всe живое, сославшись на несуществующий бунт в местной тюрьме. У гражданина Кейна есть 24 часа, чтобы спасти дочь и постараться выжить самому.

Страна
Австралия
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дитя Осириса»