Дитя Осириса (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Колонизация космоса людьми идeт полным ходом. На далeкой планете лейтенант Кейн несeт службу, и его дочь никогда не видела Земли. Там же проводятся некие эксперименты, и когда расплодившихся чудовищ становится слишком много, генерал решает уничтожить на планете всe живое, сославшись на несуществующий бунт в местной тюрьме. У гражданина Кейна есть 24 часа, чтобы спасти дочь и постараться выжить самому.
СтранаАвстралия
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ШЭРежиссёр
Шейн
Эббесс
- КЛАктёр
Келлан
Латс
- ДМАктёр
Дэниэл
Макферсон
- ИЛАктриса
Изабель
Лукас
- ЛФАктёр
Люк
Форд
- РГАктриса
Рэйчел
Гриффитс
- ТМАктёр
Темуэра
Моррисон
- БФАктёр
Брен
Фостер
- ДСАктёр
Дуэйн
Стивенсон
- ТКАктриса
Тиган
Крофт
- ГХАктриса
Грэйс
Хуан
- ШЭСценарист
Шейн
Эббесс
- БКСценарист
Брайан
Кашиа
- СЭПродюсер
Сидони
Эббен
- ШЭПродюсер
Шейн
Эббесс
- МГПродюсер
Мэттью
Грэхэм
- БТПродюсер
Бретт
Торнквест
- АРМонтажёр
Адриан
Ростиролла
- КРОператор
Карл
Робертсон
- БККомпозитор
Брайан
Кашиа