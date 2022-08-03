Колонизация космоса людьми идeт полным ходом. На далeкой планете лейтенант Кейн несeт службу, и его дочь никогда не видела Земли. Там же проводятся некие эксперименты, и когда расплодившихся чудовищ становится слишком много, генерал решает уничтожить на планете всe живое, сославшись на несуществующий бунт в местной тюрьме. У гражданина Кейна есть 24 часа, чтобы спасти дочь и постараться выжить самому.

