Динамо. Ленинград (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, Динамо. Ленинград
Документальные52 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
История футбольного клуба «Динамо» — одного из старейших российских клубов.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
- БСРежиссёр
Борис
Самохвалов
- КНАктёр
Кирилл
Набутов
- АСАктёр
Алексей
Стрепетов
- АДАктёр
Алексей
Дунаевски�й
- ДКАктёр
Дмитрий
Королев
- ВБАктёр
Владимир
Быстров
- ЮЛАктёр
Юрий
Лукосяк
- НБАктёр
Никита
Богомолов
- АБАктёр
Артур
Буштаренко
- ГЯАктёр
Григорий
Ястребенецкий
- ГЗАктёр
Герман
Зонин
- МАСценарист
Мария
Анипченко
- БССценарист
Борис
Самохвалов
- АНПродюсер
Алексей
Неймышев
- АТПродюсер
Алексей
Тельнов
- ЕДПродюсер
Елена
Дементова
- ВСКомпозитор
Виктор
Сологуб