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Диктатор

Диктатор (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Диктатор
Комедия79 мин18+

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О фильме

Героическая история диктатора, который рискует своей жизнью, чтобы ни в коем случае не допустить демократию в свою столь любовно угнетаемую страну.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb