Дикие (фильм, 1984) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Бывший каскадер пытается убежать от прошлого, но становится целью для своих же коллег в смертельной гонке. Фильм «Дикие» приглашает отправиться в мрачное путешествие по ночным улицам Парижа и увидеть, как личная трагедия оборачивается жаждой мести.
Каскадер Берг мечтает о счастье с возлюбленной Белой, ожидающей ребенка, но ее брат Леандро, одержимый психозом, разрушает их планы. После трагедии, унесшей жизнь Белы, не оправившийся от утраты Берг работает в ночной охране Парижа. Появление на горизонте Леандро явно с недобрыми намерениями втягивает его в опасную игру. Конфликт главного героя с коллегой из-за барменши Мими оборачивается насилием и ложными обвинениями, и Берг становится мишенью для собственных товарищей, охотящихся за ним в ночном городе.
Смотреть «Дикие» понравится поклонникам триллеров о стертой грани между правдой и обманом. Фильм показывает, как в самом отчаянном положении человек находит силы для сопротивления.
Рейтинг
- ЖДРежиссёр
Жан-Луи
Даниэль
- ГЛАктриса
Габриель
Лазюр
- ЛПАктриса
Луиза
Порталь
- ММАктриса
Маша
Мериль
- ДОАктёр
Даниель
Отой
- ФЛАктёр
Филипп
Леотар
- ЖФАктёр
Жан-Луи
Фулкье
- ФПАктёр
Флоран
Паньи
- ФШАктёр
Фарид
Шопель
- ВДАктриса
Вероника
Дельбур
- ВМАктриса
Валери
Мересс
- ФССценарист
Филипп
Сетбон
- ККСценарист
Катрин
Коэн
- ЖДСценарист
Жан-Луи
Даниэль
- АППродюсер
Ален
Панкрази
- ЖРПродюсер
Жак
Ристори
- АГПродюсер
Алэн
Гранджерар
- ДФХудожник
Даниэль
Флис
- ОПХудожник
Оливье
Полтре
- ЮТХудожник
Юг
Тиссандье
- ИРМонтажёр
Изабель
Рэтери
- ФСКомпозитор
Филипп
Сервен