Дикие (фильм, 1984) смотреть онлайн

Бывший каскадер пытается убежать от прошлого, но становится целью для своих же коллег в смертельной гонке. Фильм «Дикие» приглашает отправиться в мрачное путешествие по ночным улицам Парижа и увидеть, как личная трагедия оборачивается жаждой мести.



Каскадер Берг мечтает о счастье с возлюбленной Белой, ожидающей ребенка, но ее брат Леандро, одержимый психозом, разрушает их планы. После трагедии, унесшей жизнь Белы, не оправившийся от утраты Берг работает в ночной охране Парижа. Появление на горизонте Леандро явно с недобрыми намерениями втягивает его в опасную игру. Конфликт главного героя с коллегой из-за барменши Мими оборачивается насилием и ложными обвинениями, и Берг становится мишенью для собственных товарищей, охотящихся за ним в ночном городе.



Смотреть «Дикие» понравится поклонникам триллеров о стертой грани между правдой и обманом. Фильм показывает, как в самом отчаянном положении человек находит силы для сопротивления.

