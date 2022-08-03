Дикие сердца
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Дикие сердца
8.62019, Our Wild Hearts
Семейный, Драма89 мин18+

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Дикие сердца (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Уиллоу, пытающаяся найти себя в жизни девочка-подросток, одержима идеей найти своего отца, которого она никогда не видела. Она бросает свою праздную жизнь в Малибу и отправляется в горы Сьерра-Невада, где она неожиданно заявляется к местному ковбою Джеку, не подозревающему, что у него оказывается есть дети. На ранчо Уиллоу находит общий язык с диким и неподдающимся мустангом по кличке Браво. В то время как Джек хочет обуздать и приручить великолепного скакуна, Уиллоу уверена, что Браво должен быть свободной лошадью. Станет ли дикий жеребец, который свeл взрослую дочь и потерянного отца вместе, причиной очередного разрыва?

Страна
США
Жанр
Семейный, Драма
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикие сердца»