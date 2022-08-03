Дикие сердца (фильм, 2019) смотреть онлайн

Уиллоу, пытающаяся найти себя в жизни девочка-подросток, одержима идеей найти своего отца, которого она никогда не видела. Она бросает свою праздную жизнь в Малибу и отправляется в горы Сьерра-Невада, где она неожиданно заявляется к местному ковбою Джеку, не подозревающему, что у него оказывается есть дети. На ранчо Уиллоу находит общий язык с диким и неподдающимся мустангом по кличке Браво. В то время как Джек хочет обуздать и приручить великолепного скакуна, Уиллоу уверена, что Браво должен быть свободной лошадью. Станет ли дикий жеребец, который свeл взрослую дочь и потерянного отца вместе, причиной очередного разрыва?

