Дикие сердца (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Уиллоу, пытающаяся найти себя в жизни девочка-подросток, одержима идеей найти своего отца, которого она никогда не видела. Она бросает свою праздную жизнь в Малибу и отправляется в горы Сьерра-Невада, где она неожиданно заявляется к местному ковбою Джеку, не подозревающему, что у него оказывается есть дети. На ранчо Уиллоу находит общий язык с диким и неподдающимся мустангом по кличке Браво. В то время как Джек хочет обуздать и приручить великолепного скакуна, Уиллоу уверена, что Браво должен быть свободной лошадью. Станет ли дикий жеребец, который свeл взрослую дочь и потерянного отца вместе, причиной очередного разрыва?
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- РШРежиссёр
Рик
Шродер
- КШАктриса
Камбри
Шродер
- РШАктёр
Рик
Шродер
- КПАктёр
Клифф
Поттс
- КДАктёр
Крис
Дж. Келли
- ЭДАктриса
Элуиз
Деджориа
- ВДАктриса
Вероника
Данн
- ЛШАктёр
Люк
Шродер
- АЛАктриса
Анджела
Линдвэлл
- ХШАктёр
Холден
Шродер
- МКАктёр
Мартин
Коув
- РШСценарист
Рик
Шродер
- АШСценарист
Андреа
Шродер
- СПродюсер
Стив
Гейнер
- ДППродюсер
Джина
Пейнбьянко
- АШПродюсер
Андреа
Шродер
- ДДМонтажёр
Джереми
Доуз
- СОператор
Стив
Гейнер