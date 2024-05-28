Дикие кошки (фильм, 2021) смотреть онлайн

Дикие рыси живут в предгорьях Юра: охотятся, растят потомство и зимуют в удивительной красоты лесах. Завораживающий документальный фильм о грациозных животных, когда-то оказавшихся на грани вымирания.



В XIX века рысь обыкновенная как вид практически исчезла с территории Западной Европы. Только 50 лет назад человек решил наконец позаботиться о том, чтобы вернуть этих изящных кошачьих в прежние места обитания. Автор фильма, фотограф Лоран Геслен, известный по проекту «Городская дикая природа», отправился в долины франко-швейцарских гор Юра, чтобы понаблюдать за тем, как за эти годы популяция рысей восстановилась и наладила баланс в местных лесах. Его чуткий объектив ловит одно особенное семейство рысей, их повадки и отношения с другими обитателями леса. Оставаясь незамеченным, Геслен терпеливо наблюдает за очаровательными хищниками. Текст автора на русском читает ведущий программы «Диалоги о животных» Иван Затевахин.



Как же возрождение популяции рысей помогло вернуть гармонию в европейский лес? Чтобы погрузиться в медитативное наблюдение за этими уникальными животными, включайте «Дикие кошки» — фильм смотреть онлайн можно на Wink.

