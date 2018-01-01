Wink
Дик Трейси против «биллиардного шара»
Актёры и съёмочная группа фильма «Дик Трейси против «биллиардного шара»»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дик Трейси против «биллиардного шара»»

Режиссёры

Гордон Дуглас

Режиссёр

Актёры

Морган Конуэй

Актёр
Энн Джеффрис

Актриса
Лайл Лэтелл

Актёр
Рита Кордей

Рита Кордей
Актриса
Иэн Кит

Актёр
Дик Вессель

Актёр
Дуглас Уолтон

Актёр
Эстер Ховард

Актриса
Джозеф Крехан

Джозеф Крехан
Актёр
Байрон Фулгер

Актёр

Сценаристы

Честер Гулд

Сценарист

Продюсеры

Сид Рогелл

Продюсер

Композиторы

Фил Оман

Композитор