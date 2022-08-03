Дежурный папа: Летний лагерь (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Daddy Day Camp
Комедия, Семейный85 мин16+
О фильме
Папаши Чарли Хинтон и Фил Райерсон берут на себя руководство летним детским лагерем. Не имея никакого представления о том, как следует жить в лесной глуши, ремонтировать ветхие и полуразрушенные строения и обращаться с неугомонной малышней, Чарли и Фил вскоре теряют контроль над ситуацией.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
3.3 IMDb
- Режиссёр
Фред
Сэвэдж
- Актёр
Кьюба
Гудинг мл.
- Актёр
Локлин
Манро
- Актёр
Ричард
Гант
- Актриса
Тамала
Джонс
- Актёр
Пол
Рэй
- ДМАктёр
Джош
МакЛерран
- СБАктёр
Спенсер
Бриджес
- Актёр
Брайан
Дойл-Мюррей
- ДБАктёр
Даллин
Бойс
- ТГАктриса
Телиз
Галанис
- ДНСценарист
Дэвид
Н. Уайсс
- ДКСценарист
Джоэл
Коэн
- Продюсер
Уильям
Шерак
- ДШПродюсер
Джейсон
Шуман
- ДДПродюсер
Дерек
Дочи
- КЛХудожница
Кэролин
Леоне
- ДДКомпозитор
Джеймс
Дули