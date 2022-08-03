Дежурный папа: Летний лагерь
Wink
Фильмы
Дежурный папа: Летний лагерь

Дежурный папа: Летний лагерь (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Daddy Day Camp
Комедия, Семейный85 мин16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Папаши Чарли Хинтон и Фил Райерсон берут на себя руководство летним детским лагерем. Не имея никакого представления о том, как следует жить в лесной глуши, ремонтировать ветхие и полуразрушенные строения и обращаться с неугомонной малышней, Чарли и Фил вскоре теряют контроль над ситуацией.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дежурный папа: Летний лагерь»