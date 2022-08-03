Дежурный папа: Летний лагерь (фильм, 2007) смотреть онлайн

Папаши Чарли Хинтон и Фил Райерсон берут на себя руководство летним детским лагерем. Не имея никакого представления о том, как следует жить в лесной глуши, ремонтировать ветхие и полуразрушенные строения и обращаться с неугомонной малышней, Чарли и Фил вскоре теряют контроль над ситуацией.

