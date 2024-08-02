Девять семь семь (фильм, 2006) смотреть онлайн

977 — кодовое число, связанное с попыткой «проверить алгеброй гармонию», найти математические закономерности в эмоциональной и духовной сфере человека.



Герои фильма — добровольные участники эксперимента — проходят не только научные обследования, но и ряд вполне житейских испытаний дружбой, любовью, влечением, завистью и «сильнейшим из аффектов» — любопытством. В итоге, научный опыт превращается в человеческий, результат — непредсказуем…

