Девять семь семь (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Девять семь семь
Фантастика, Драма85 мин18+
977 — кодовое число, связанное с попыткой «проверить алгеброй гармонию», найти математические закономерности в эмоциональной и духовной сфере человека.
Герои фильма — добровольные участники эксперимента — проходят не только научные обследования, но и ряд вполне житейских испытаний дружбой, любовью, влечением, завистью и «сильнейшим из аффектов» — любопытством. В итоге, научный опыт превращается в человеческий, результат — непредсказуем…
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Драма
Время85 мин / 01:25
