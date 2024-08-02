Девять семь семь
Wink
Фильмы
Девять семь семь

Девять семь семь (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Девять семь семь
Фантастика, Драма85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

977 — кодовое число, связанное с попыткой «проверить алгеброй гармонию», найти математические закономерности в эмоциональной и духовной сфере человека.

Герои фильма — добровольные участники эксперимента — проходят не только научные обследования, но и ряд вполне житейских испытаний дружбой, любовью, влечением, завистью и «сильнейшим из аффектов» — любопытством. В итоге, научный опыт превращается в человеческий, результат — непредсказуем…

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Драма
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb