Девять сантиметров
Актёры и съёмочная группа фильма «Девять сантиметров»

Режиссёры

Кирилл Логинов

Режиссёр

Актёры

Алексей Сергеев

Актёр
Амбарцум Кабанян

Актёр
Полина Синильникова

Актриса
Кирилл Комаров

Актёр
Екатерина Панасюк

Актриса
Денис Аврамов

Актёр

Сценаристы

Анна Петрова

Сценарист

Продюсеры

Борис Томберг

Продюсер
Татьяна Алдын-херель

Продюсер

Монтажёры

Андрей Гордин

Монтажёр

Операторы

Владимир Борисов

Оператор

Композиторы

Даниил Цовин

Композитор