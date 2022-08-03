Фильм Девушка, которая слишком много знала (1963)
7.71963, La ragazza che sapeva troppo
Комедия, Мелодрама82 мин18+
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О фильме
Американская студентка Нора, страстная любительница детективов, отправляется на каникулы в Рим и сразу же попадает в водоворот неприятностей. В аэропорту ей подсовывают контрабанду, тетушка, у которой она должна гостить, умирает, на улице на неe нападают, и, вдобавок ко всему, она видит, как мужчина убивает женщину ножом. Полиция принимает рассказ Норы за галлюцинацию, но вскоре она узнает, что на этом месте и именно так действительно была убита девушка… десять лет назад.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- МБРежиссёр
Марио
Бава
- ДСАктёр
Джон
Сэксон
- ЛРАктриса
Летиция
Роман
- ВКАктриса
Валентина
Кортезе
- ТТАктриса
Титти
Томайно
- ЛБАктёр
Луиджи
Бонос
- МКАктёр
Мило
Куэсада
- РБАктёр
Роберт
Бьюкэнэн
- ММАктриса
Марта
Мелокко
- ГДАктёр
Густаво
Де Нардо
- ЛМАктриса
Лючия
Модуньо
- ДДСценарист
Джакомо
Джеррини
- ФПСценарист
Франко
Проспери
- МБСценарист
Марио
Бава
- ЭДСценарист
Эннио
Де Кончини
- МДПродюсер
Массимо
Де Рита
- МСМонтажёр
Марио
Серандреи
- МБОператор
Марио
Бава
- РНКомпозитор
Роберто
Николози