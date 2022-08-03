Американская студентка Нора, страстная любительница детективов, отправляется на каникулы в Рим и сразу же попадает в водоворот неприятностей. В аэропорту ей подсовывают контрабанду, тетушка, у которой она должна гостить, умирает, на улице на неe нападают, и, вдобавок ко всему, она видит, как мужчина убивает женщину ножом. Полиция принимает рассказ Норы за галлюцинацию, но вскоре она узнает, что на этом месте и именно так действительно была убита девушка… десять лет назад.

