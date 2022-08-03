Девушка, которая слишком много знала
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Девушка, которая слишком много знала

Фильм Девушка, которая слишком много знала (1963)

7.71963, La ragazza che sapeva troppo
Комедия, Мелодрама82 мин18+

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О фильме

Американская студентка Нора, страстная любительница детективов, отправляется на каникулы в Рим и сразу же попадает в водоворот неприятностей. В аэропорту ей подсовывают контрабанду, тетушка, у которой она должна гостить, умирает, на улице на неe нападают, и, вдобавок ко всему, она видит, как мужчина убивает женщину ножом. Полиция принимает рассказ Норы за галлюцинацию, но вскоре она узнает, что на этом месте и именно так действительно была убита девушка… десять лет назад.

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка, которая слишком много знала»