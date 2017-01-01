Девочки (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Одиль не готова отпустить Грэмс, свою мать, и отказывается еe хоронить. Вместо этого она переезжает в дом матери и начинает по-своему ухаживать за ней. Кэролайн, дочь Одиль, приехавшая на похороны со своим 8-летним ребенком Розали, не одобряет нездоровое поведение матери. В такой непростой ситуации женщинам ничего не остаeтся, кроме как зарыть топор войны раз и навсегда.



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