Девчонки
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Девчонки

Девчонки (фильм, 1996) смотреть онлайн

1996, Tøsepiger
Драма18+

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О фильме

Фильм «Девчонки» — датская картина, исследующая тонкую материю детской дружбы, способной противостоять взрослым предрассудкам.

Две девочки из разных семей обнаруживают раненого голубя, нуждающегося в помощи. Совместная забота о птице становится для них способом преодолеть невидимые барьеры, разделяющие их родителей. По мере выздоровления голубя между семьями постепенно налаживаются отношения, основанные на взаимной поддержке и понимании. Детская непосредственность и искренность превращаются в мост между двумя мирами.

На то, как детская чистота помыслов исцеляет взрослые обиды и преодолевает социальные различия, будет интересно и даже полезно смотреть. «Девчонки» напоминают, что настоящая дружба часто рождается в совместном стремлении помочь тому, кто слабее.

Страна
Дания
Жанр
Драма

Рейтинг

5.9 IMDb