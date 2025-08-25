Девчонки (фильм, 1996) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Девчонки» — датская картина, исследующая тонкую материю детской дружбы, способной противостоять взрослым предрассудкам.
Две девочки из разных семей обнаруживают раненого голубя, нуждающегося в помощи. Совместная забота о птице становится для них способом преодолеть невидимые барьеры, разделяющие их родителей. По мере выздоровления голубя между семьями постепенно налаживаются отношения, основанные на взаимной поддержке и понимании. Детская непосредственность и искренность превращаются в мост между двумя мирами.
На то, как детская чистота помыслов исцеляет взрослые обиды и преодолевает социальные различия, будет интересно и даже полезно смотреть. «Девчонки» напоминают, что настоящая дружба часто рождается в совместном стремлении помочь тому, кто слабее.
Рейтинг
- ВГРежиссёр
Вибеке
Гад
- ЛСАктёр
Ларс
Симонсен
- ГФАктёр
Герц
Фейгенберг
- ПХАктриса
Пернилла
Хёймарк
- ПХАктёр
Пав
Хенриксон
- СЛАктриса
Стефани
Леон
- ЭНАктёр
Эмиль
Нилокке Торуп
- ЛКАктриса
Лаура
Кристенсен
- БХАктриса
Бенедикте
Хансен
- СЭАктриса
Стина
Экблад
- ЕКАктёр
Еспер
Кристенсен
- ВГСценарист
Вибеке
Гад
- ДРПродюсер
Дженс
Равн
- ЛМПродюсер
Лисбет
Матц
- ПАХудожник
Палле
Ареструп
- ХФКомпозитор
Ханс-Эрик
Филип