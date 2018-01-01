Wink
Фильмы
Децибел
Актёры и съёмочная группа фильма «Децибел»

Актёры и съёмочная группа фильма «Децибел»

Режиссёры

Хван Ин-хо

Хван Ин-хо

Hwang In-ho
Режиссёр

Актёры

Ким Рэ-вон

Ким Рэ-вон

Kim Rae-won
АктёрKang Do-yeong
Ли Джон-сок

Ли Джон-сок

Lee Jong-seok
АктёрJeon Tae-seong
Чон Сан-хун

Чон Сан-хун

Jeong Sang-hoon
АктёрOh Dae-oh
Пак Пён-ын

Пак Пён-ын

Park Byeong-eun
АктёрCha Yeong-han
Ли Сан-хи

Ли Сан-хи

Lee Sang-hee
АктрисаJeong Yoo-jeong
Чо Даль-хван

Чо Даль-хван

Jo Dal-hwan
АктёрNo Jeong-seop
Чха Ын-у

Чха Ын-у

Cha Eun-woo
Актёр
Ли Мин-ги

Ли Мин-ги

Lee Min-gi
АктёрHwang Yeong-woo
Хан Мин-ёп

Хан Мин-ёп

Han Min-yeop
Актёр
У Джи-хён

У Джи-хён

Woo Ji-hyeon
АктёрKim Yoo-taek
Нам Тхэ-хун

Нам Тхэ-хун

Nam Tae-hoon
АктёрSoo-yeong
Щин Чхи-ён

Щин Чхи-ён

Shin Chi-yeong
АктёрDetective 2
Но Сон-ын

Но Сон-ын

No Seong-eun
АктёрSubmarine cook
Квон Дон-хо

Квон Дон-хо

Kwon Dong-ho
АктёрLieutenant Cha
Чхве Юн-бин

Чхве Юн-бин

Choi Yoon-bin
АктёрEOD agent 1

Художники

Хон Су-хи

Хон Су-хи

Hong Soo-hee
Художница

Монтажёры

Ким Чхан-джу

Ким Чхан-джу

Kim Chang-joo
Монтажёр

Композиторы

Мок Ён-джин

Мок Ён-джин

Mok Yeong-jin
Композитор