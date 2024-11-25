Детки
Wink
Детям
Детки

Детки (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.82015, Детки
Мультфильм11 мин0+

О фильме

Послушав сказки от воспитательницы, дети принимаются за свои шумные развлечения и буквально громят садик, пока нянечка на секунду отвлекается. Самого озорного мальчика, Арсюшу Осокина, отправляют в угол и ругают за то, что у него «руки чешутся». Истолковав это буквально, друзья решают раздобыть для мальчика зеленку, чтобы излечить его от чесотки. Почему не надо подслушивать за взрослыми? Что такое «фразеологизмы»? Зачем помогать друзьям?

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

7.7 КиноПоиск