Детки (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Послушав сказки от воспитательницы, дети принимаются за свои шумные развлечения и буквально громят садик, пока нянечка на секунду отвлекается. Самого озорного мальчика, Арсюшу Осокина, отправляют в угол и ругают за то, что у него «руки чешутся». Истолковав это буквально, друзья решают раздобыть для мальчика зеленку, чтобы излечить его от чесотки. Почему не надо подслушивать за взрослыми? Что такое «фразеологизмы»? Зачем помогать друзьям?
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
7.7 КиноПоиск