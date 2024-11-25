Детки (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Послушав сказки от воспитательницы, дети принимаются за свои шумные развлечения и буквально громят садик, пока нянечка на секунду отвлекается. Самого озорного мальчика, Арсюшу Осокина, отправляют в угол и ругают за то, что у него «руки чешутся». Истолковав это буквально, друзья решают раздобыть для мальчика зеленку, чтобы излечить его от чесотки. Почему не надо подслушивать за взрослыми? Что такое «фразеологизмы»? Зачем помогать друзьям?

