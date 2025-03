Depeche Mode - Touring the Angel: Live in Milan (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Данный фильм представляет собой запись концерт всеми любимой британской синти-поп-группы в поддержку альбома Playing the Angel, выпущенного после возвращения коллектива и полюбившегося поклонникам. Фильм Touring the Angel: Live in Milan включает в себя концертные версии восьми песен из этого альбома, среди кото рых мрачная, но сильная Suffer Well и меланхоличная Precious.



