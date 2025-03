Depeche Mode - Tour of the Universe: Barcelona 20/21.11.09 (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Во время знаменитого концертного тура Tour Of The Universe группы Depeche Mode, в рамках которого было проведено 102 концерта в 40 странах, участники группы Дэйв Гаан, Мартин Гор и Эндрю «Флетч» Флетчер выступили перед аудиторией более чем в 2,7 миллиона человек. Это грандиозное путешествие по всему миру стало одним из наиболее успешных концертных туров недавнего времени. Во время тура Depeche Mode исполнили удивительные произведения из разных периодов 30-летней истории группы. Фильм Tour Of The Universe - Live In Barcelona представляет собой запись двух концертов на арене «Палау Сант Жорди» в Барселоне 20 и 21 ноября 2009 года. Оба концерта стали ключевыми событиями знаменитого тура, а билеты на них были полностью распроданы.



