6.82019, Daniel Isn`t Real
Триллер, Фэнтези96 мин18+
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Дэниел ненастоящий (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
В детстве Люк пережил серьезную психотравму, с которой его мозг сумел справиться, создав малышу воображаемого друга по имени Дэниел. Однако вреда, особенно для близких мальчика, от такой психзащиты оказалось больше, чем пользы, и он был вынужден избавиться от Дэниела. Спустя годы повзрослевший Люк вновь оказывается на грани, и психотерапевт советует ему возродить воображаемого друга. К чему это приведет?
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АИРежиссёр
Адам
Иджипт Мортимер
- МРАктёр
Майлз
Роббинс
- ПШАктёр
Патрик
Шварценеггер
- СЛАктриса
Саша
Лэйн
- Актриса
Мэри
Стюарт Мастерсон
- ХМАктриса
Ханна
Маркс
- ЧИАктёр
Чукуди
Ивуджи
- ПМАктёр
Питер
МакРобби
- ЭБАктёр
Эндрю
Бриджес
- ГРАктёр
Гриффин
Роберт Фолкнер
- НЧАктёр
Нэйтан
Чандлер Рейд
- АИСценарист
Адам
Иджипт Мортимер
- БВПродюсер
Бретт
В. Бахман
- ТБПродюсер
Тимур
Бекбосунов
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- РТХудожник
Роланд
Трафтон
- БВМонтажёр
Бретт
В. Бахман
- КККомпозитор
Крис
Кларк