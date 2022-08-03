Дэниел ненастоящий
Wink
Фильмы
Дэниел ненастоящий
6.82019, Daniel Isn`t Real
Триллер, Фэнтези96 мин18+

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Дэниел ненастоящий (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

В детстве Люк пережил серьезную психотравму, с которой его мозг сумел справиться, создав малышу воображаемого друга по имени Дэниел. Однако вреда, особенно для близких мальчика, от такой психзащиты оказалось больше, чем пользы, и он был вынужден избавиться от Дэниела. Спустя годы повзрослевший Люк вновь оказывается на грани, и психотерапевт советует ему возродить воображаемого друга. К чему это приведет?

Страна
США
Жанр
Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дэниел ненастоящий»