Дэниел ненастоящий (фильм, 2019) смотреть онлайн

В детстве Люк пережил серьезную психотравму, с которой его мозг сумел справиться, создав малышу воображаемого друга по имени Дэниел. Однако вреда, особенно для близких мальчика, от такой психзащиты оказалось больше, чем пользы, и он был вынужден избавиться от Дэниела. Спустя годы повзрослевший Люк вновь оказывается на грани, и психотерапевт советует ему возродить воображаемого друга. К чему это приведет?

