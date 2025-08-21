Деньги (фильм, 1989) смотреть онлайн

О фильме
Можно ли удержаться от соблазна легкого обогащения, находясь в финансовой яме? Фильм «Деньги» — криминальная комедия, в которой долги становятся трамплином для безумных решений.
Семья Мюллеров внезапно сталкивается с финансовым коллапсом, включающим потерю работы и растущие долги. Их сосед-банкир вместо помощи читает лекцию о финансовой грамотности, чем окончательно подталкивает семью к радикальной идее — ограбить его же банк. Нелепая подготовка, импровизированный план и случайные соучастники превращают задумку в череду комичных провалов. Каждый шаг к цели затягивает героев в водоворот нелепых ситуаций, рифмуя преступление с фарсом.
Смотреть «Деньги» можно ради того, чтобы убедиться: даже если вас съели, есть как минимум два выхода, а единственная валюта, которая не обесценивается — умение смеяться над собой.
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Дорис
Дёрри
- УОАктёр
Уве
Оксенкнехт
- БЦАктриса
Биллия
Цёклер
- УКАктриса
Ульрике
Кринер
- СМАктриса
Сунньи
Меллес
- ФКАктёр
Фабиан
Корнер
- АЦАктёр
Август
Цирнер
- СНАктриса
Сильвия
Нентвиг
- СВАктриса
Сибилла
Ваури
- КШАктёр
Карл
Шайдт
- ЭФАктриса
Эдит
Фолькманн
- МЮСценарист
Михаель
Юнкер
- ДДСценарист
Дорис
Дёрри
- ХРПродюсер
Хельмут
Расп
- ЭЗПродюсер
Эльвира
Зенфт
- ХКПродюсер
Харольд
Кёглер
- МфПродюсер
Молли
фон Фюрстенберг
- ЗКХудожник
Зигберт
Каммерер
- ЙНХудожник
Йорг
Нойман
- РБМонтажёр
Раймунд
Бартельмес
- ХММонтажёр
Хана
Мюллнер
- ФДКомпозитор
Филлип
Джонстон