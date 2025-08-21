Деньги (фильм, 1989) смотреть онлайн

Можно ли удержаться от соблазна легкого обогащения, находясь в финансовой яме? Фильм «Деньги» — криминальная комедия, в которой долги становятся трамплином для безумных решений.



Семья Мюллеров внезапно сталкивается с финансовым коллапсом, включающим потерю работы и растущие долги. Их сосед-банкир вместо помощи читает лекцию о финансовой грамотности, чем окончательно подталкивает семью к радикальной идее — ограбить его же банк. Нелепая подготовка, импровизированный план и случайные соучастники превращают задумку в череду комичных провалов. Каждый шаг к цели затягивает героев в водоворот нелепых ситуаций, рифмуя преступление с фарсом.



Смотреть «Деньги» можно ради того, чтобы убедиться: даже если вас съели, есть как минимум два выхода, а единственная валюта, которая не обесценивается — умение смеяться над собой.

