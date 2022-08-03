День восьмой (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, Le huitième jour
Драма, Комедия112 мин12+
О фильме
Судьбы совершенно разных людей подчас переплетаются самым невероятным образом. Гарри - простой клерк, расстался с женой, становится свидетелем того, как из психиатрической лечебницы убегает странный пациент по имени Жорж. Он так же, как и Гарри, одинок - он остался без матери, ему некуда идти и не к чему стремиться. Между этими, совершенно разными на первый взгляд людьми завязывается тесная дружба, которая помогает обоим преодолеть все невзгоды и начать новую, по - настоящему счастливую жизнь.
СтранаФранция, Великобритания, Бельгия
ЖанрКомедия, Драма
КачествоSD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb