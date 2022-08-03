День восьмой (фильм, 1996) смотреть онлайн

Судьбы совершенно разных людей подчас переплетаются самым невероятным образом. Гарри - простой клерк, расстался с женой, становится свидетелем того, как из психиатрической лечебницы убегает странный пациент по имени Жорж. Он так же, как и Гарри, одинок - он остался без матери, ему некуда идти и не к чему стремиться. Между этими, совершенно разными на первый взгляд людьми завязывается тесная дружба, которая помогает обоим преодолеть все невзгоды и начать новую, по - настоящему счастливую жизнь.

