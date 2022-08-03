День свадьбы
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День свадьбы (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Wedding Day
Триллер, Драма77 мин18+

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О фильме

Далеко не каждая свадьба заканчивается подбрасыванием букета невесты…
Две пары молодоженов назначают торжество на один и тот же день, предвкушая самое радостное событие в своей жизни. Но события приобретают неожиданный поворот, когда трое гостей – министр, наркоман и ревнивый брат – устраивают кровавую разборку…

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

2.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «День свадьбы»