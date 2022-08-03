День свадьбы (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Wedding Day
Триллер, Драма77 мин18+
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О фильме
Далеко не каждая свадьба заканчивается подбрасыванием букета невесты…
Две пары молодоженов назначают торжество на один и тот же день, предвкушая самое радостное событие в своей жизни. Но события приобретают неожиданный поворот, когда трое гостей – министр, наркоман и ревнивый брат – устраивают кровавую разборку…
Рейтинг
2.6 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэйл
Фабригар
- СТАктёр
Си
Томас Хауэлл
- Актёр
Дэвид
Кокнер
- СДАктриса
Стефани
Драпо
- КСАктриса
Кейт
Сигел
- ДЛАктёр
Джимми
Лайонс
- ШФАктёр
Шон
Филд
- БМАктёр
Брэндон
Молале
- ДКАктриса
Дженнифер
Келлер
- ВДАктриса
Вероника
Де Лаурентиис
- ЭУСценарист
Эверетт
Уоллин
- ДФСценарист
Дэйл
Фабригар
- НХСценарист
Натали
Хоу
- СДПродюсер
Сюзанн
ДеЛорентис
- СДПродюсер
Стефани
Драпо
- ПДПродюсер
Патрик
Дархэм
- ПБХудожник
Пол
Бьянчи
- ДВХудожница
Дэйзи
Виктория
- ТКМонтажёр
Том
Коул
- АГОператор
Аарон
Грассо