Далеко не каждая свадьба заканчивается подбрасыванием букета невесты…

Две пары молодоженов назначают торжество на один и тот же день, предвкушая самое радостное событие в своей жизни. Но события приобретают неожиданный поворот, когда трое гостей – министр, наркоман и ревнивый брат – устраивают кровавую разборку…

