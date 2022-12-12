День красных писем (фильм, 2019) смотреть онлайн

День красных писем
День красных писем

4.92019, Red Letter Day
Триллер, Комедия72 мин18+

Одним прекрасным утром жители тихого пригорода получают красные конверты. В каждом - письмо с фотографией одного из соседей, которого нужно убить, и сообщение, что соседу отправлено аналогичное письмо с фото получателя. Разведённая женщина с двумя детьми-подростками расценивает это как чью-то глупую шутку и отправляется поболтать к подруге-соседке, с которой они должны друг друга прикончить.

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Криминал, Триллер
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.3 IMDb