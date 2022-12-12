День красных писем (фильм, 2019) смотреть онлайн
4.92019, Red Letter Day
Триллер, Комедия72 мин18+
О фильме
Одним прекрасным утром жители тихого пригорода получают красные конверты. В каждом - письмо с фотографией одного из соседей, которого нужно убить, и сообщение, что соседу отправлено аналогичное письмо с фото получателя. Разведённая женщина с двумя детьми-подростками расценивает это как чью-то глупую шутку и отправляется поболтать к подруге-соседке, с которой они должны друг друга прикончить.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.3 IMDb
- КМРежиссёр
Камерон
МакГовэн
- ДВАктриса
Доун
Ван де Шут
- ХФАктриса
Хейли
Фосс
- КЗАктёр
Кэлеб
Зэйн Гартнер
- РЛАктёр
Роджер
ЛеБланк
- АРАктриса
Ариэль
Ромбо
- МТАктёр
Майкл
Тан
- ПСАктёр
Питер
Страндт Румпель
- ТХАктриса
Тиффани
Хельм
- РИАктёр
Райан
Ирвинг
- ГСАктёр
Грег
Спилман
- КМСценарист
Камерон
МакГовэн
- КМХудожница
Кира
Макферсон
- РМОператор
Ретт
Миллер
- ДГКомпозитор
Джоно
Грант