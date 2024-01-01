Дело «Мальдорор»
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Дело «Мальдорор»

Фильм Дело «Мальдорор»

2024, Maldoror
Триллер, Драма18+
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О фильме

1995 год. Бесследное исчезновение двух девочек потрясает население. Пока местные СМИ множат версии произошедшего, молодой детектив Поль Шартье присоединяется к секретному расследованию под грифом «Мальдорор». Однако стандартные полицейские методы кажутся Полю устаревшими и малоэффективными. Вопреки приказам начальства он решает взять дело в свои руки и начинает охоту на маньяка в одиночку.

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Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb