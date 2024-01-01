Фильм Дело «Мальдорор»
2024, Maldoror
Триллер, Драма18+
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О фильме
1995 год. Бесследное исчезновение двух девочек потрясает население. Пока местные СМИ множат версии произошедшего, молодой детектив Поль Шартье присоединяется к секретному расследованию под грифом «Мальдорор». Однако стандартные полицейские методы кажутся Полю устаревшими и малоэффективными. Вопреки приказам начальства он решает взять дело в свои руки и начинает охоту на маньяка в одиночку.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ФДРежиссёр
Фабрис
Дю Вельц
- АМАктёр
Алексис
Маненти
- ЛААктриса
Лубна
Азабаль
- АБАктёр
Антони
Бажон
- ЛЛАктёр
Лоран
Люка
- ЖБАктёр
Жакки
Берруайе
- СЛАктёр
Серхи
Лопес
- Актриса
Мелани
Дуте
- БДАктриса
Беатрис
Даль
- ДМАктёр
Давид
Муржиа
- АГАктриса
Альба
Гайя Крагеде Беллуджи
- ФДСценарист
Фабри�с
Дю Вельц
- ЖРПродюсер
Жан-Ив
Рубен
- НЛМонтажёр
Нико
Лёнен
- ВККомпозитор
Венсан
Каэи