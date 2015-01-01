2015, Thought Crimes: The Case of the Cannibal Cop
Документальные71 мин18+
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Дело копа-каннибала (фильм, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Документальный фильм об офицере полиции Нью-Йорка Жилберто Валле, который в марте 2013 года был обвинен в сговоре с целью похищения и поедания женщин. Это противоречивая история потенциально опасного молодого человека, получившего прозвище «коп-каннибал», и неожиданные последствия наших действий в сети.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.4 IMDb