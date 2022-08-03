DC девчонки-супергерои: Межгалактические игры
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DC девчонки-супергерои: Межгалактические игры

DC девчонки-супергерои: Межгалактические игры (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.62017, DC Super Hero Girls: Intergalactic Games
Мультфильм, Боевик73 мин6+

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О фильме

Отважные ученицы спецшколы, где готовят супергероинь, собираются принять участие в Межгалактических играх. Бэтгерл и Супергерл усиленно тренируются вместе с однокашницами, чтобы побороться за чемпионский титул. Тем временем, у суперзлодеев зреют свои коварные планы на соревнования.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

5.3 IMDb