Отважные ученицы спецшколы, где готовят супергероинь, собираются принять участие в Межгалактических играх. Бэтгерл и Супергерл усиленно тренируются вместе с однокашницами, чтобы побороться за чемпионский титул. Тем временем, у суперзлодеев зреют свои коварные планы на соревнования.

