Дайте мне победить (фильм, 2023) смотреть онлайн

Документальный69 мин12+
Документальный фильм об особенных спортсменах, ставшими звездами Специальной Олимпиады

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Девушка делает красивый торт с необычной символикой — она учится на кондитера. А еще она — мировая чемпионка, обладательница около сотни медалей в шорт-треке Специальной олимпиады. Девушку зовут Ирина Никитина, в раннем возрасте она стала сиротой и уже много лет не видела родную сестру Наталью Никитину, переехавшую жить в США. В 2023 году в России должна была пройти следующая Специальная олимпиада, но ее отменили. Ирина особо глубоко переживает расставание с ее сестрой, потому что главный страх в ее жизни — остаться одной. Любые международные соревнования — редкая возможность для девушки вживую увидеться с единственным родственником.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
69 мин / 01:09

