David Guetta - iTunes Festival: Live in London (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.92012, David Guetta - iTunes Festival: Live in London
Концерты92 мин18+
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Сюжет
Концертный фильм, снятый в концертном зале Roundhouse в Лондоне, подарит всем поклонникам захватывающую атмосферу живого выступления от начала до самого конца. По обыкновению незабываемые версии хитов от David Guetta: "Without You", "Titanium", "One Love" и многие другие композиции.
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