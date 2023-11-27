Դավիթ Բեկ (Давид Бек)
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Դավիթ Բեկ (Давид Бек)
1943, Դավիթ Բեկ
Драма, Военный87 мин18+

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Դավիթ Բեկ (Давид Бек) (фильм, 1943) смотреть онлайн

О фильме

Ֆիլմը պատմում է 18-րդ դարում օտար զավթիչների դեմ զորապետ Դավիթ-Բեկի առաջնորդությամբ հայերի ծավալած ազգային-ազատագրական պայքարի մասին:

Страна
СССР
Жанр
Военный, Приключения, Драма, Биография
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Դավիթ Բեկ (Давид Бек)»