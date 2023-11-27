Դավիթ Բեկ (Давид Бек) (фильм, 1943) смотреть онлайн
О фильме
Ֆիլմը պատմում է 18-րդ դարում օտար զավթիչների դեմ զորապետ Դավիթ-Բեկի առաջնորդությամբ հայերի ծավալած ազգային-ազատագրական պայքարի մասին:
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Приключения, Драма, Биография
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АБРежиссёр
Амо
Бек-Назаров
- ГНАктёр
Грачья
Нерсисян
- АААктёр
Авет
Аветисян
- АААктриса
Асмик
Агопьян
- АААктриса
Арус
Асрян
- ГААктёр
Григор
Аветян
- ЛЗАктёр
Левон
Зорабян
- МКАктёр
Мурад
Костанян
- ДМАктёр
Давид
Малян
- ТААктёр
Тигран
Айвазян
- ВМАктёр
Вахинак
Маргуни
- АБСценарист
Амо
Бек-Назаров
- ВССценарист
Владимир
Соловьев
- ПБХудожник
Петр
Бейтнер
- ССХудожник
Саркис
Сафарян
- МАХудожник
Микаэль
Аручян
- ЖВХудожник
Жирайр
Варданян
- ДФОператор
Дмитрий
Фельдман