Дангал. Слово борца
Wink
Фильмы
Дангал. Слово борца

Дангал. Слово борца (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.72016, Dangal
Драма154 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Спортивная драма «Дангал» 2016 года — фильм о силе воли, преодолении стереотипов и о том, как упорный труд способен изменить судьбу человека. В основу картины режиссера Нитеша Тивари легла реальная история индийского борца Махавира Сингха Пхогата.

Махавир, некогда подающий надежды спортсмен, так и не смог добиться больших побед и мечтает, что однажды его будущий сын станет олимпийским чемпионом. Впрочем, у судьбы свои планы: в семье рождаются только девочки. Однако заметив в дочерях Гите и Бабите бойцовский дух, мужчина решает тренировать их по жесткой, почти военной системе. Постепенно Гита и Бабита превращаются в сильных, техничных спортсменок и выходят на соревнования национального уровня.

«Дангал» — фильм для тех, кто любит вдохновляющее биографическое кино. Если вам хочется убедиться, что нет ничего невозможного, картину можно смотреть на видеосервисе Wink.

Страна
Индия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
154 мин / 02:34

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.3 IMDb