Дангал. Слово борца (фильм, 2016) смотреть онлайн

Спортивная драма «Дангал» 2016 года — фильм о силе воли, преодолении стереотипов и о том, как упорный труд способен изменить судьбу человека. В основу картины режиссера Нитеша Тивари легла реальная история индийского борца Махавира Сингха Пхогата.



Махавир, некогда подающий надежды спортсмен, так и не смог добиться больших побед и мечтает, что однажды его будущий сын станет олимпийским чемпионом. Впрочем, у судьбы свои планы: в семье рождаются только девочки. Однако заметив в дочерях Гите и Бабите бойцовский дух, мужчина решает тренировать их по жесткой, почти военной системе. Постепенно Гита и Бабита превращаются в сильных, техничных спортсменок и выходят на соревнования национального уровня.



«Дангал» — фильм для тех, кто любит вдохновляющее биографическое кино. Если вам хочется убедиться, что нет ничего невозможного, картину можно смотреть на видеосервисе Wink.

