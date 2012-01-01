Да/нет, соврешь – умрешь (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Молодожены Джек и Кейт просыпаются после свадьбы в разных комнатах без окон и дверей. Неизвестный похититель предлагает супругам сыграть в игру, предполагающую честные ответы на самые неудобные вопросы об их добрачной жизни. Герои и их отношения оказываются в смертельной опасности.



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