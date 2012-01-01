Да/нет, соврешь – умрешь (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, True Love
Триллеры98 мин18+
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Сюжет
Молодожены Джек и Кейт просыпаются после свадьбы в разных комнатах без окон и дверей. Неизвестный похититель предлагает супругам сыграть в игру, предполагающую честные ответы на самые неудобные вопросы об их добрачной жизни. Герои и их отношения оказываются в смертельной опасности.
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ТААктёр
Тайриз
Аллен
- ДБАктёр
Джон
Бразертон
- ККАктриса
Клер
Кэри
- ДХАктёр
Джей
Хэррингтон
- РХАктёр
Рэнд
Холдрен
- ЭХАктриса
Эллен
Холлман
- ГМАктёр
Гэбриел
Майерс
- Сценарист
Фабио
Гуальоне
- ФРСценарист
Фабио
Резинаро
- ФБПродюсер
Фаусто
Брицци
- Продюсер
Фабио
Гуальоне
- ЛМПродюсер
Лоренцо
Мьели
- Художник
Фабио
Гуальоне
- ФРХудожник
Фабио
Резинаро
- Монтажёр
Фабио
Гуальоне