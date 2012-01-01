Да/нет, соврешь – умрешь
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Да/нет, соврешь – умрешь

Да/нет, соврешь – умрешь (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, True Love
Триллеры98 мин18+

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Сюжет

Молодожены Джек и Кейт просыпаются после свадьбы в разных комнатах без окон и дверей. Неизвестный похититель предлагает супругам сыграть в игру, предполагающую честные ответы на самые неудобные вопросы об их добрачной жизни. Герои и их отношения оказываются в смертельной опасности.

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Информация

Страна
США, Италия
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.9 IMDb