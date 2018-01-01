Wink
Детям
Далеко на Север
Актёры и съёмочная группа фильма «Далеко на Север»

Режиссёры

Реми Шайе

Rémi Chayé
Режиссёр

Актёры

Криста Тере

Christa Théret
АктрисаSasha
Федор Аткин

Féodor Atkine
АктёрOloukine
Питер Хадсон

Peter Hudson
АктёрLund
Том Мортон

Tom Morton
АктёрMowson Prince Tomsky
Энтони Хиклинг

Antony Hickling
АктёрLarson
Лес Клэк

Leslie Clack
АктёрMaloney Recteur
Биби Джейкоб

Bibi Jacob
АктрисаMere
Тома Саголь

Thomas Sagols
АктёрKatch
Реми Бише

Rémi Bichet
АктёрFather
Вивьенн Верне

Vivienne Vermes
АктрисаOlga

Продюсеры

Клаус Токсвиг Кьяэр

Claus Toksvig Kjaer
Продюсер

Монтажёры

Бенжамен Массубр

Benjamin Massoubre
Монтажёр