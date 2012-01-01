Coldplay - Live at La Cigale 2012 (фильм, 2012) смотреть онлайн

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Публика сходит с ума от Coldplay на этом шоу в La Cigale в Париже. Посмотрите как всемирно признанная британская группа раскачивает зал, исполняя хит за хитом. Больше зрелищных концертов - на канале iConcerts HD на кнопке 948



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