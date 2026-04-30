Close your eyes, первый концерт в Москве (фильм, 2026) смотреть онлайн

CLOSE YOUR EYES (CYE) — это новая глава K-pop, которую вы не захотите пропустить.

Помните, как BTS с «Blood Sweat & Tears» ворвались в мировые чарты? Как SEVENTEEN заставили планы в «Super»? Встречайте группу, которой пророчат путь легенд 3-го поколения.

11 апреля 2026 года CLOSE YOUR EYES впервые выступили в Москве. VK Stadium, полный зал, мощнейшая хореография и живой звук. Участники — победители шоу Project 7. Чон Минук, Ма Цзинсян, Чан Ёджун, Ким Сонмин, Сон Сынхо, Кэнсин и Со Кёнбэ — отыграли программу, которую сравнивают с первыми концертами BTS за пределами Кореи.

Не пропустите событие, которое K-pop сообщество уже назвало «лучшим дебютным туром 2026 года».

Смотрите запись концерта CLOSE YOUR EYES прямо сейчас и убедитесь сами: новое поколение уже здесь.

