Close your eyes, первый концерт в Москве
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Close your eyes, первый концерт в Москве
7.12026, УЖЕ ДОСТУПНО ТОЛЬКО АБОНЕНТАМ T2 ПОСЛЕ АВТОРИЗАЦИИ - BEYOND YOUR EYES 1st concert CLOSE YOUR EYES
Концерты136 мин18+

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Close your eyes, первый концерт в Москве (фильм, 2026) смотреть онлайн

О фильме

CLOSE YOUR EYES (CYE) — это новая глава K-pop, которую вы не захотите пропустить.
Помните, как BTS с «Blood Sweat & Tears» ворвались в мировые чарты? Как SEVENTEEN заставили планы в «Super»? Встречайте группу, которой пророчат путь легенд 3-го поколения.
11 апреля 2026 года CLOSE YOUR EYES впервые выступили в Москве. VK Stadium, полный зал, мощнейшая хореография и живой звук. Участники — победители шоу Project 7. Чон Минук, Ма Цзинсян, Чан Ёджун, Ким Сонмин, Сон Сынхо, Кэнсин и Со Кёнбэ — отыграли программу, которую сравнивают с первыми концертами BTS за пределами Кореи.
Не пропустите событие, которое K-pop сообщество уже назвало «лучшим дебютным туром 2026 года».
Смотрите запись концерта CLOSE YOUR EYES прямо сейчас и убедитесь сами: новое поколение уже здесь.

Страна
Россия
Жанр
Концерты
Качество
Full HD
Время
136 мин / 02:16

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