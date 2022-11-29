Чужой. Царство человека (фильм, 2017) смотреть онлайн

Фантастический фильм «Чужой: Царство человека» — путешествие на далекую планету в надежде спасти Землю.



Команда ученых отправляется в экспедицию, чтобы выполнить важную миссию: они должны отыскать и запустить Шпиль — специальную машину, которая способна предотвратить надвигающуюся на Землю катастрофу. Но легкой эта работа не будет. Герои попадают на суровую планету, где все кажется чужим и враждебным: странные пейзажи меняются на глазах, тени движутся сами по себе. А еще на планете есть кто-то, кто пристально следит за людьми.



«Чужой: Царство человека» — фильм 2017 года, который подойдет ценителям мрачного научно-фантастического кино контакте с неизведанным.

