Чужой. Царство человека (фильм, 2017) смотреть онлайн

Чужой. Царство человека
4.52017, Alien Reign of Man
Фантастика, Фэнтези81 мин16+

О фильме

Фантастический фильм «Чужой: Царство человека» — путешествие на далекую планету в надежде спасти Землю.

Команда ученых отправляется в экспедицию, чтобы выполнить важную миссию: они должны отыскать и запустить Шпиль — специальную машину, которая способна предотвратить надвигающуюся на Землю катастрофу. Но легкой эта работа не будет. Герои попадают на суровую планету, где все кажется чужим и враждебным: странные пейзажи меняются на глазах, тени движутся сами по себе. А еще на планете есть кто-то, кто пристально следит за людьми.

«Чужой: Царство человека» — фильм 2017 года, который подойдет ценителям мрачного научно-фантастического кино контакте с неизведанным.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

2.0 IMDb