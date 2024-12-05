Чудо в камере № 7 (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Умственно отсталый отец-одиночка обвиняется в совершении преступления и отправляется в тюрьму. Его маленькая дочь очень скучает по папе, поэтому тайком пробирается к нему в камеру.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Семейный, Драма
КачествоFull HD
Время122 мин / 02:02
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ЛХРежиссёр
Ли
Хван-гён
- РСАктёр
Рю
Сын-нён
- КСАктриса
Каль
Со-вон
- ОДАктёр
О
Даль-су
- ЧМАктёр
Чон
Ман-щик
- ПВАктёр
Пак
Вон-сан
- КДАктёр
Ким
Джон-тхэ
- ПЩАктриса
Пак
Щин-хе
- ЧХАктриса
Чон
Хан-би
- ЧДАктёр
Чо
Док-хён
- ЧДАктёр
Чо
Джэ-юн
- ЮСАктёр
Юн
Сон-у
- ЛХСценарист
Ли
Хван-гён
- ЮЁСценарист
Ю
Ён-а
- КМПродюсер
Ким
Мин-ги
- ЛМПродюсер
Лим
Мин-соп
- КУПродюсер
Ким
У-тхэк
- ЛХХудожник
Ли
Ху-гён
- ЛДКомпозитор
Ли
Дон-джун