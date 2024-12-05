Чудо в камере № 7
Wink
Фильмы
Чудо в камере № 7
9.32012, 7beonbangui seonmul
Комедия, Семейный122 мин18+

Чудо в камере № 7 (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Умственно отсталый отец-одиночка обвиняется в совершении преступления и отправляется в тюрьму. Его маленькая дочь очень скучает по папе, поэтому тайком пробирается к нему в камеру.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Семейный, Драма
Качество
Full HD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb