Чудачество любви не помеха! Положись на меня
Wink
Фильмы
Чудачество любви не помеха! Положись на меня

Чудачество любви не помеха! Положись на меня (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Eiga Chuunibyou demo koi ga shitai! Take On Me
Аниме, Мелодрама89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Идeт третий год обучения Юты и Рикки в старшей школе.Тока решает забрать Рикку с собой в Италию, где ей предложили работу в местном ресторане. Юта боится расставания с Риккой, он предлагает ей сбежать. Так начинаются путешествие двух влюблeнных по Японии.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Мелодрама, Аниме
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чудачество любви не помеха! Положись на меня»