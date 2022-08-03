Чудачества любви не помеха! История Рикки
Wink
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Чудачества любви не помеха! История Рикки
9.12013, Takanashi Rikka Kai: Gekijouban Chuunibyou demo Koi ga Shitai!
Аниме, Мультфильм92 мин12+

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Чудачества любви не помеха! История Рикки (фильм, 2013) смотреть онлайн

О фильме

История, рассказанная от лица главной чудачки, обладательницы могущественной силы Злого Глаза — Рикки Таканаси.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм для взрослых, Комедия, Мультфильм, Мелодрама, Аниме
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb