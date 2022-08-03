9.12013, Takanashi Rikka Kai: Gekijouban Chuunibyou demo Koi ga Shitai!
Аниме, Мультфильм92 мин12+
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Чудачества любви не помеха! История Рикки (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
История, рассказанная от лица главной чудачки, обладательницы могущественной силы Злого Глаза — Рикки Таканаси.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм для взрослых, Комедия, Мультфильм, Мелодрама, Аниме
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ТИРежиссёр
Тацуя
Исихара
- МУАктриса
Маая
Утида
- ДФАктёр
Дзюн
Фукуяма
- ТААктриса
Тинацу
Акасаки
- АААктриса
Адзуми
Асакура
- СУАктриса
Сумирэ
Уэсака
- ЭСАктриса
Эри
Сэндаи
- КФАктриса
Каори
Фукухара
- МСАктриса
Мами
Ситара
- ЮААктриса
Юри
Амано
- КОАктриса
Канаэ
Оки
- ДХСценарист
Дзюкки
Ханада
- ССПродюсер
Сигэру
Саито
- ЁХПродюсер
Ёко
Хатта
- КСМонтажёр
Кэнго
Сигэмура
- АМКомпозитор
Акито
Мацуда